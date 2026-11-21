Фарид Абдулганиев возглавил татарстанское отделение «Единой России»
Он сменил Фарида Мухаметшина, руководившего отделением с 2003 года
Председателя Госсовета Татарстана Фарида Абдулганиева избрали секретарем регионального отделения «Единой России». Решение приняли делегаты XL конференции отделения в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета республики.
Господин Абдулганиев избран на пять лет абсолютным большинством голосов. На пост также претендовал депутат Госсовета республики Камиль Нугаев.
Новым секретарем он стал после ухода Фарида Мухаметшина, который возглавлял татарстанское отделение партии с 2003 года. Господин Мухаметшин занимает пост почетного председателя Госсовета Татарстана.