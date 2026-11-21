В Петербурге 21 ноября температура опустится до +3 градусов
В Санкт-Петербурге в субботу, 21 ноября, ожидается похолодание: температура воздуха не поднимется выше +3 градусов. Накануне она превышала +5 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, на погоду Северной столицы повлияет гребень антициклона. Он принесет небольшие прояснения и постепенно прекратит осадки. В течение дня будет облачно с неустойчивыми прояснениями. В начале дня местами возможны кратковременные дожди с мокрым снегом, затем существенных осадков не ожидается.
Температура воздуха в Петербурге составит +1…+3 градуса, в Ленинградской области — от 0 до +4 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и достигнет 748 мм ртутного столба, что ниже нормы.
В воскресенье, 22 ноября, местами ожидаются небольшие снег и мокрый снег, возможна гололедица. Ночью температура составит 1…+1 градус, днем — 0…+2 градуса.