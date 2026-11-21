В Краснодаре задержан треш-стример из Самары, подозреваемый в зоосадизме
Полиция Краснодара возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.
По данным ведомства, в ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой мужчина причиняет боль домашней кошке. Участковый уполномоченный отдела полиции микрорайона Гидростроителей установил личность правонарушителя. Им оказался 36-летний житель улицы имени Игнатова, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство.
«Сотрудники полиции задержали мужчину по месту жительства и доставили его в пункт полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса гражданин признался в содеянном, что также подтверждается видеозаписями, обнаруженными в его мобильном телефоне», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).
Отмечается, что при проведении следственных действий подозреваемый проявил признаки суицидального поведения. С учетом его психологического состояния он был передан работникам специализированного медицинского учреждения для содержания в условиях изоляции.
В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ранее также сообщалось, что по факту жестокого обращения с животным была назначена судебная ветеринарная экспертиза.
В ведомстве добавили, что жизни и здоровью животного ничего не угрожает, кошка передана зоозащитникам.
Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация о том, что 36-летний треш-стример, переехавший в Краснодар из Самары, издевался над кошкой и выкладывал садистские ролики в интернере.