В Челябинской области из-за гололеда ограничили движение автобусов и такси
Ограничения коснулись шести округов
В Челябинской области 21 ноября ввели временное ограничение движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта на участках региональных и межмуниципальных дорог на территориях Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Уйского муниципальных округов и Магнитогорского городского округа. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Запрет действует с 09:30 до 20:00 21 ноября 2026 года и обусловлен неблагоприятными погодными условиями — дождем при отрицательной температуре воздуха и образованием гололеда на проезжей части. Ограничения также распространяются на транспортные средства, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы.
Временные меры введены на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.