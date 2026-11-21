Верховный суд обязал власти Ставрополья продать землю без торгов
Административная коллегия Верховного суда (ВС) встала на сторону жителя Ставрополья в споре с администрацией Шпаковского округа. Суд признал за собственником жилых домов право выкупить арендуемые участки без проведения торгов, отклонив претензии чиновников к отсутствию забора, зарослям сорняков и незавершенной фасадной отделке. Об этом сообщает «Ъ».
Как следует из материалов дела, в июле 2024 года Павел Захаров выиграл аукцион и арендовал на 20 лет два смежных участка по 12 соток в хуторе Садовый для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). В июле 2025 года он зарегистрировал в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) права собственности на два жилых дома площадью 113,7 и 121,9 кв. м, после чего обратился в муниципалитет с заявлением о выкупе земли без торгов. Свои требования гражданин обосновал статьей 39.20 Земельного кодекса (ЗК), гарантирующей собственникам зданий исключительное право на приобретение участков под ними.
Местный комитет по градостроительству ответил отказом. Власти указали, что один из домов не может считаться достроенным из-за продолжающейся фасадной отделки, а второй — из-за отсутствия подключения к коммуникациям. Кроме того, претензии вызвали неогороженная территория и сорная растительность на участках. Суды первой и апелляционной инстанций признали действия комитета незаконными и обязали пересмотреть заявления, однако кассационный суд отменил эти решения. Кассация сочла, что выкуп земли меняет существенные условия договора аренды, заключенного на торгах, что недопустимо.
Верховный суд отменил определение кассации и удовлетворил иск господина Захарова. В определении административной коллегии ВС указано, что на землях для ЛПХ разрешено возведение жилья, а запись о праве собственности в Госреестре является публично достоверной и сама по себе служит достаточным основанием для выкупа. Договор аренды, подчеркнули судьи, не препятствует реализации этого права, что подтверждается нормами закона о приватизации государственного и муниципального имущества.
Доводы администрации о сорняках и отсутствии забора суд также отклонил: статья 39.16 ЗК содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в выкупе, и подобные претензии в него не входят. Кроме того, коллегия указала на процессуальное нарушение: кассационный суд сослался на обстоятельства, которые сам комитет в своих отказах не заявлял.
В комментарии для «Ъ» правоту высшей судебной инстанции подтвердил адвокат МЗС Петр Савищев, представлявший интересы Павла Захарова.