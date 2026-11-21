Как следует из материалов дела, в июле 2024 года Павел Захаров выиграл аукцион и арендовал на 20 лет два смежных участка по 12 соток в хуторе Садовый для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). В июле 2025 года он зарегистрировал в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) права собственности на два жилых дома площадью 113,7 и 121,9 кв. м, после чего обратился в муниципалитет с заявлением о выкупе земли без торгов. Свои требования гражданин обосновал статьей 39.20 Земельного кодекса (ЗК), гарантирующей собственникам зданий исключительное право на приобретение участков под ними.