Партнер юридической фирмы Intellect Александр Латыев считает, что постановление апелляции содержит несколько спорных моментов. «Возникает впечатление, что суд очень хотел отменить решение первой инстанции, но не имел для этого убедительных оснований и поэтому объединил несколько аргументов. Так вывод о недобросовестности истца основан на критериях, которые еще в 2020 году Конституционный суд признал не соответствующими Конституции. Также натянутыми выглядят аргументы о попытке обойти другое судебное решение: признание договора аренды недействительным не исключает приобретения имущества по давности. Кроме того, апелляция без достаточного обоснования отвергла результаты экспертизы и признала спорные объекты некапитальными»,— отмечает юрист.