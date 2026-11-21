Имущество вне игры
Апелляция отменила права застройщика на футбольное поле и трибуны в Дагомысе
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение кубанского арбитража, который признал за ООО «Галеос» права собственности на недостроенные футбольное поле и две трибуны в поселке Дагомыс. Апелляция сочла, что спорные объекты — это улучшения земельного участка, а не самостоятельная недвижимость. Юристы говорят, что вопрос признания объекта движимым или недвижимым имуществом становится все сложнее.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края, который признал за ООО «Галеос» право собственности на объекты недостроенного спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Дагомыс. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи». Спор касается футбольного поля площадью 7,2 тыс. кв. м и двух трибун (по 400 кв. м каждая).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Галеос» зарегистрировано в 2001 году в Геленджике. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Бенефициаром и директором является Леонид Мазманов. До марта 2021 года обществом владел Пантелей Солахов. В 2025 году убыток компании составил 498 тыс. руб., в 2024-м — 1,4 млн руб., в 2023-м — 154 тыс. руб.
Согласно материалам дела, спортивно-оздоровительный комплекс приобрели в 2001 году. Покупателем выступило АОЗТ «Дагомысчай» — правопредшественник ООО «Галеос». Зарегистрировать право собственности на трибуны и футбольное поле тогда не получилось: в договоре их не было.
Суд первой инстанции признал право собственности за ООО «Галеос», однако региональное управление Росимущества обжаловало решение. Ведомство указало, что земельный участок, на котором расположены объекты, перешел в собственность государства. Кроме того, в декабре 2022 года Лазаревский районный суд Сочи признал договор аренды земли с ЗАО «Дагомысчай» недействительным.
Апелляционный суд согласился с доводами Росимущества. Он указал, что ООО «Галеос» не могло ссылаться на приобретательную давность: согласно позиции компании, она получила имущество по сделке, а не владела чужой или бесхозяйной недвижимостью как своей.
Кроме того, суд установил, что футбольное поле и недостроенные трибуны — это не самостоятельные объекты недвижимости, которые образуют единое сооружение — стадион. Их признали улучшениями земельного участка.
Также суд учел, что в 2006 году вид разрешенного использования участка был изменен со строительства и эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса на многофункциональную жилую застройку. По мнению апелляции, признание права собственности на поле и трибуны позволило бы обойти вступившее в силу решение об изъятии земли.
Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучумбаев полагает, что в кассации спор продолжится. «Вопрос признания объекта движимым или недвижимым имуществом становится все сложнее. Если стадион действительно строили как капитальный объект, наличие фундамента и характер конструкций могут иметь принципиальное значение. Без изучения самого объекта сложно оценить убедительность выводов суда. Однако если признать поле и трибуны лишь улучшениями земельного участка, у компании фактически не останется самостоятельных прав на эти конструкции»,— отмечает эксперт.
По его мнению, в кассационной жалобе ООО «Галеос» сосредоточится на экспертной оценке сооружений. В подобных делах суды неоднократно возвращались к вопросу о природе фундамента, назначая дополнительные проверки. «Даже сооружения, которые сложно демонтировать без существенных экономических затрат, все чаще рассматриваются судами как объекты капитального строительства»,— говорит господин Кучумбаев.
Партнер юридической фирмы Intellect Александр Латыев считает, что постановление апелляции содержит несколько спорных моментов. «Возникает впечатление, что суд очень хотел отменить решение первой инстанции, но не имел для этого убедительных оснований и поэтому объединил несколько аргументов. Так вывод о недобросовестности истца основан на критериях, которые еще в 2020 году Конституционный суд признал не соответствующими Конституции. Также натянутыми выглядят аргументы о попытке обойти другое судебное решение: признание договора аренды недействительным не исключает приобретения имущества по давности. Кроме того, апелляция без достаточного обоснования отвергла результаты экспертизы и признала спорные объекты некапитальными»,— отмечает юрист.
Господин Латыев обращает внимание на недостатки решения первой инстанции. По мнению спикера, она не исследовала обстоятельства дела с «необходимой тщательностью». Оптимальным исходом в кассации эксперт считает отмену судебных актов и направление дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.