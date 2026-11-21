Я считаю, что в долгосрочной перспективе рынок недвижимости должен развиваться на основе сбалансированного спроса и предложения, без постоянной зависимости от государственных механизмов стимулирования. В идеальной экономической модели стоимость жилья и доступность ипотечного кредитования должны определяться рыночными условиями, а государственная поддержка — выполнять адресную социальную функцию.

Сегодня мы находимся в достаточно сложной ситуации. Рыночные ипотечные ставки остаются на заградительном уровне: при ставках порядка 18–19% для большинства граждан приобретение жилья с помощью кредитных средств становится экономически нецелесообразным. Как правило, люди либо откладывают покупку, либо существенно сокращают размер предполагаемого кредита