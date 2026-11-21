«Рыночные ипотечные ставки остаются на заградительном уровне»
Дополнительное давление на отрасль оказали геополитическая ситуация, инфляция, удорожание строительных материалов и логистики, а также ограничения в привлечении трудовых ресурсов. Отдельно стоит отметить стоимость проектного финансирования. Сегодня строительство в значительной степени осуществляется с привлечением банковских кредитных средств, обслуживание которых при высоких процентных ставках становится серьезной статьей расходов. В отдельных случаях процентные платежи существенно сокращают рентабельность проектов.
Я считаю, что в долгосрочной перспективе рынок недвижимости должен развиваться на основе сбалансированного спроса и предложения, без постоянной зависимости от государственных механизмов стимулирования. В идеальной экономической модели стоимость жилья и доступность ипотечного кредитования должны определяться рыночными условиями, а государственная поддержка — выполнять адресную социальную функцию.
Сегодня мы находимся в достаточно сложной ситуации. Рыночные ипотечные ставки остаются на заградительном уровне: при ставках порядка 18–19% для большинства граждан приобретение жилья с помощью кредитных средств становится экономически нецелесообразным. Как правило, люди либо откладывают покупку, либо существенно сокращают размер предполагаемого кредита.