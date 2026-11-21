Челябинская область может разместить трех беженцев-палестинцев в одном ПВР
Правительство Челябинской области обновило постановление, принятое в 2023 году и регламентирующее мероприятие по размещению граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Государства Палестина и вынужденно покинувших жилые помещения. Документ подписан председателем регионального правительства Иваном Куцевляком и опубликован на портале правовой информации.
Новая редакция документа определило количество пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев из Палестины и число койко-мест для них. В качестве единственного ПВР в постановлении указано ООО «Гостиница „Уралочка“», расположенная на улице Тухачевского в Челябинске, и располагающая для этих целей тремя койко-местами.