В Челябинской области изменили состав совета по улучшению инвест климата
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение, которым вносятся изменения в состав совета по улучшению инвестиционного климата, созданного при главе региона. Документ опубликован на портале правовой информации.
В состав совета включены общественный представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинской области, первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов, заместитель губернатора Челябинской области Андрей Грачев, зампреды правительства региона Андрей Коляда, Юрий Подшивалов и Юрий Кузнецов, министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов области Михаил Кнауб и начальник Главного управления координации развития туризма региона Анастасия Понькина.
Исключены из состава совета бывшая министр ЖКХ области Людмила Алпатова, депутат Госдумы Евгений Илле, бывший вице-губернатор региона Александр Лазарев, Дмитрий Довженко и Ольга Морозова.