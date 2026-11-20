Решение приняли 20 ноября на 44-й отчетно-выборной конференции. Господин Чуркин возглавляет отделение с осени 2023 года. Делегаты также избрали руководящие и контрольные органы отделения на следующие пять лет и подвели итоги его работы. По данным партии, в регионе насчитывается более 17,5 тыс. ее членов и сторонников, работают 19 местных и 782 первичных отделения. На выборах в Госдуму девятого созыва за «Единую Россию» проголосовали более 36% избирателей Ярославской области. Победу также одержали поддержанные партией кандидаты в одномандатных округах.