Евгения Чуркина переизбрали секретарем ярославской «Единой России»
Министра регионального развития Ярославской области Евгения Чуркина переизбрали секретарем регионального отделения «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии.
Решение приняли 20 ноября на 44-й отчетно-выборной конференции. Господин Чуркин возглавляет отделение с осени 2023 года. Делегаты также избрали руководящие и контрольные органы отделения на следующие пять лет и подвели итоги его работы. По данным партии, в регионе насчитывается более 17,5 тыс. ее членов и сторонников, работают 19 местных и 782 первичных отделения. На выборах в Госдуму девятого созыва за «Единую Россию» проголосовали более 36% избирателей Ярославской области. Победу также одержали поддержанные партией кандидаты в одномандатных округах.
Евгений Чуркин сообщил, что отделение начало подготовку к выборам 2027 года. В регионе предстоят выборы губернатора, в Ярославле — депутатов муниципалитета, в Рыбинске — главы города. Приоритетом отделения господин Чуркин назвал победу кандидатов партии на этих выборах.