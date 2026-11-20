Ярославский «Локомотив» обыграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде
Ярославский «Локомотив» 20 ноября победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
На 13-й минуте нападающий «Торпедо» Даниил Сероух реализовал большинство. Нижегородцы вели до 55-й минуты, когда Андрей Пустовой сравнял счет. Через 1 минуту 23 секунды форвард оформил дубль и вывел «Локомотив» вперед. На последней минуте Максим Березкин забросил шайбу в пустые ворота.
Ярославцы набрали 41 очко в 28 матчах. Следующий матч команда проведет 25 ноября в Санкт-Петербурге против СКА.