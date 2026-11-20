На 13-й минуте нападающий «Торпедо» Даниил Сероух реализовал большинство. Нижегородцы вели до 55-й минуты, когда Андрей Пустовой сравнял счет. Через 1 минуту 23 секунды форвард оформил дубль и вывел «Локомотив» вперед. На последней минуте Максим Березкин забросил шайбу в пустые ворота.