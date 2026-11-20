Пять человек пострадали в результате столкновения автомобилей Kia и Lexus на 16-м километре дороги вблизи деревни Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области. Среди пострадавших — две несовершеннолетние девочки. Всех доставили в больницу. Об этом сообщили в «Леноблпожспасе».