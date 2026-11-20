Две девочки пострадали в ДТП с Kia и Lexus во Всеволожском районе
Пять человек пострадали в результате столкновения автомобилей Kia и Lexus на 16-м километре дороги вблизи деревни Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области. Среди пострадавших — две несовершеннолетние девочки. Всех доставили в больницу. Об этом сообщили в «Леноблпожспасе».
По данным ведомства, произошло боковое столкновение двух легковых автомобилей. За рулем Kia находилась женщина 1989 года рождения, Lexus управляла девушка 1994 года рождения.
В Lexus также ехали 56-летняя пассажирка и две несовершеннолетние девочки. В результате аварии пострадали обе женщины-водителя и три пассажирки.
Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей.