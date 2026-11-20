В Мурманской области на спорт выделят 2,5 млрд рублей
Более 2,5 млрд рублей планируют направить в 2027 году на развитие физической культуры и спорта в Мурманской области, сообщили на заседании профильного комитета Мурманской областной думы. Основные направления — развитие массового спорта, спорта высших достижений и спортивной инфраструктуры.
По данным сайта правительства Мурманской области, более 60 млн рублей направят в виде стимулирующих выплат спортсменам Заполярья, показывающим достойные результаты по итогам соревнований, и их тренерам. 12 млн рублей в виде грантов получат школьные и студенческие спортивные клубы — на обновление базы и совершенствование тренировочного процесса. Еще часть средств уйдет на строительство и ремонт — крытого футбольного манежа в Апатитах, здания бассейна и двух площадок в Мурманске и зала пространства «СОПКИ.СПОРТ» в Заозерске.