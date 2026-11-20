В Мурманске на социальную сферу в 2027 году планируют выделить более 24 млрд рублей, что на 10% больше, чем в текущем году, заявили на заседании комитета по демографической, социальной и семейной политике. Проект закона также предусматривает индексацию размера социальных выплат с 1 июля 2027 года.