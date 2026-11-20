В Мурманской области на соцподдержку граждан в 2027 году выделят более 24 млрд рублей
В Мурманске на социальную сферу в 2027 году планируют выделить более 24 млрд рублей, что на 10% больше, чем в текущем году, заявили на заседании комитета по демографической, социальной и семейной политике. Проект закона также предусматривает индексацию размера социальных выплат с 1 июля 2027 года.
По данным сайта правительства Мурманской области, свыше 356 млн рублей предусмотрено на внедрение системы долговременного ухода за гражданами. Более 191 млн рублей запланировано на обеспечение равного доступа к общественному транспорту в регионе для отдельных категорий граждан. На приобретение оборудования для реабилитационных услуг направят более 6 млн рублей. На региональный материнский капитал выделено свыше 253,5 млн рублей.