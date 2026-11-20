Во время осмотра специалисты выявили проблемы с кровлей: в нескольких квартирах были зафиксированы протечки. После частичного ремонта крыши в некоторых квартирах их удалось устранить. Состояние фасадов и системы водоснабжения было решено проверить в ходе технического обследования.