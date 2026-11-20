Власти Екатеринбурга проверили «Городок чекистов» после жалоб жителей
Власти Екатеринбурга проверили состояние «Городка чекистов» после обращений жителей. В пятницу, 20 ноября, объект культурного наследия осмотрели глава администрации Кировского района Андрей Корюков, его заместитель Сергей Толкачев и прокурор района Максим Барзенцов, сообщили в городской администрации.
Поводом для проверки стали жалобы жильцов на состояние здания, в том числе кровли и фасадов, перенос сроков капитального ремонта и качество водоснабжения. Ранее эти вопросы жители подняли на выездной встрече с представителями районной администрации. Сообщается, что ситуацию взял на личный контроль врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
«Городок чекистов» — комплекс зданий в стиле конструктивизма, построенный в 1929 — 1936 годах как общежитие для молодых сотрудников НКВД. Входит в реестр памятников федерального значения. Находится в центре Екатеринбурга вдоль проспекта Ленина.
Во время осмотра специалисты выявили проблемы с кровлей: в нескольких квартирах были зафиксированы протечки. После частичного ремонта крыши в некоторых квартирах их удалось устранить. Состояние фасадов и системы водоснабжения было решено проверить в ходе технического обследования.
Также власти решили открыть доступ в подвальные помещения, провести там уборку и привести помещения в порядок. Отдельно администрация взяла на контроль график работы баров на первом этаже здания и соблюдение ими правил общественного порядка.
По итогам осмотра вопрос приведения Городка чекистов в надлежащее состояние остается на особом контроле городских властей, отметили в мэрии.