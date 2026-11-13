Глава и все-все-все
Врип мэра Екатеринбурга Галямов провел встречу с жителями Кировского района
Временно исполняющий полномочия мэра Екатеринбурга Рустам Галямов провел первый выездной прием с жителями Кировского района города. На встречу приехало все руководство администрации. По словам господина Галямова, подобные приемы намерены провести и в остальных районах уральской столицы. Из-за большого числа желающих рассказать чиновнику о своих беспокойствах прием организовали в спортзале спортивной школы на ЖБИ. Но выслушивать жалобы жителей чиновники начали еще накануне – во время объезда района.
О планах провести первый выездной прием жителей Кировского района в пятницу, 13-го, Рустам Галямов сообщил еще в начале недели у себя в социальных сетях. Перед началом приема в спортивной школе на ЖБИ временно исполняющий полномочия мэра заявил журналистам, что выбрал Кировский район, так как от его жителей было много жалоб и на прием записались больше 100 человек.
Впрочем, дожидаться приема, чтобы высказать свои замечания, стали не все. Накануне, в четверг, Рустам Галямов совершил объезд района, где к нему подошла женщина и пожаловалась, что старую остановку общественного транспорта снесли, а новую так и не поставили: «У вас должен быть план. Снесли — тут же поставили новую. Неужели до этого нельзя додуматься?». «Проблема наболевшая, ситуацию нужно менять»,— согласился чиновник.
После объезда Рустам Галямов публично высказал и свои недовольства: «Неубранный мусор, складирование шин на контейнерных площадках, грязь на дорогах. Не порадовало и содержание Шарташского лесопарка, состояние территории требует вмешательства. Переговорю с областными коллегами, чтобы совместно принять необходимые меры по приведению территории в порядок»,— заявил он.
На прием в спортивную школу в пятницу приехали почти все – заместители главы, руководители органов администрации города, представители контрольно-надзорных органов, муниципальных учреждений, депутаты. Среди присутствующих были Владимир Гейко, Сергей Плахотин, Вадим Суровцев, Марина Фадеева, Александр Толкачев, Константин Шевченко, спикер гордумы Анна Гурарий, прокурор Кировского района Максим Барзенцов, вице-спикер свердловского Заксобрания Михаил Клименко, глава района Андрей Корюков и другие. Столы, за которыми сидели чиновники, заняли почти весь спортивный зал.
По словам врип мэра, встречей с жителями Кировского района ограничиваться не будут.
«Такие встречи проведем в каждом районе, и они будут регулярными»,— анонсировал Рустам Галямов.
Задавая вопросы, журналисты вспомнили, что ранее приемы горожан на регулярной основе проводил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иностранным агентом). «Не знаю, кто там когда проводил. Но я видел, что есть потребность у людей в прямом общении. Уверен, что эта практика должна им понравиться»,— пояснил он.
Характер просьб жителей, пришедших на прием, был широким: бездействие управляющей компании и жалобы на качество воды (после этого Владимир Гейко подозвал директора УК и отчитал его), отсутствие ремонта школьного стадиона гимназии №108. Прозвучала просьба включить пенсионерку в ассоциацию пассажиров и даже вопрос: как найти работу. На каждую жалобу чиновник отвечал: помогут, сделают, разберутся.
Успела обратиться к Рустаму Галямову и общественница Екатерина Герлах, недоумевающая, почему все еще не проведен капитальный ремонт объекта культурного наследия «Городок чекистов». Так, большая часть недовольств жителей касалась инфраструктуры района и сферы ЖКХ.
Рустам Галямов пообещал провести прием до последнего жителя, но примерно через два часа общения с горожанами уехал по срочному вопросу, обещав вернуться.
И вернулся.