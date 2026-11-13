Глава и все-все-все

Впрочем, дожидаться приема, чтобы высказать свои замечания, стали не все. Накануне, в четверг, Рустам Галямов совершил объезд района, где к нему подошла женщина и пожаловалась, что старую остановку общественного транспорта снесли, а новую так и не поставили: «У вас должен быть план. Снесли — тут же поставили новую. Неужели до этого нельзя додуматься?». «Проблема наболевшая, ситуацию нужно менять»,— согласился чиновник.