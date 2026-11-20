Энергетики проложили 7,6 км ЛЭП через болота и бобровые запруды под Валдаем
«Россети Северо-Запад» построили линию электропередачи в Валдайском округе Новгородской области. При проведении работ энергетикам приходилось преодолевать вброд реку Лужонку и бобровые запруды, а по болотистым участкам передвигаться на понтонных переправах. Об этом сообщили в компании.
В рамках проекта специалисты установили 162 опоры и смонтировали 7,6 км изолированного провода, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям. Работы позволили повысить надежность электроснабжения деревень Злодари, Большое Замошье, Добрилово, Заборовье, Карпея, Рыжоха, Соснино и Лобаново.
До конца 2028 года в рамках программы повышения надежности электроснабжения Новгородской области компания планирует реконструировать 615 км линий электропередачи за счет федерального финансирования и еще 20 км — за счет регионального.
В 2026 году «Россети Северо-Запад» уже обновили 105 км ЛЭП в Новгородском, Валдайском, Крестецком, Мошенском, Окуловском, Пестовском и Батецком округах. До конца года планируется реконструировать еще 35 км.