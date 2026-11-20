«Россети Северо-Запад» построили линию электропередачи в Валдайском округе Новгородской области. При проведении работ энергетикам приходилось преодолевать вброд реку Лужонку и бобровые запруды, а по болотистым участкам передвигаться на понтонных переправах. Об этом сообщили в компании.