Контракт на сопровождение системы оплаты проезда в Петербурге достался ИП за 9,4 млн рублей
В Санкт-Петербурге завершились торги на сопровождение электронной системы контроля оплаты проезда (СЭКОП), используемой в наземном общественном транспорте. Контракт стоимостью 9,4 млн рублей получила индивидуальный предприниматель Ольга Золотилина, пишет «Фонтанка».
Согласно протоколу торгов, начальная цена контракта составляла 19,6 млн рублей. Первоначально победителем признали ИП Сергея Алексеева, однако он уклонился от заключения договора. В результате контракт подписали с Ольгой Золотилиной, которая ранее не участвовала в государственных закупках в информационной сфере.
СЭКОП предназначена для контроля оплаты проезда в наземном транспорте Петербурга и действует в городе уже много лет.
Проведение торгов в 2026 году сопровождалось уголовным делом в отношении руководства компании СТЭК, разработавшей систему. По версии следствия, представители компании пытались дать взятку заказчику — ГКУ «Организатор перевозок», чтобы повлиять на результаты конкурса по сопровождению и развитию СЭКОП.