Согласно протоколу торгов, начальная цена контракта составляла 19,6 млн рублей. Первоначально победителем признали ИП Сергея Алексеева, однако он уклонился от заключения договора. В результате контракт подписали с Ольгой Золотилиной, которая ранее не участвовала в государственных закупках в информационной сфере.