В РФ прекращается каждое двадцатое дело о неисполнении чиновниками полномочий
По данным ВС, российские суды за неполные полтора года — с января 2025-го по май 2026-го — рассмотрели 48,5 тыс. дел о привлечении чиновников к ответственности за неисполнение полномочий и прекратили 2,7 тыс. из них, то есть 5,6% от общего количества. Речь идет как о делах, когда суды сами налагали административное взыскание, так и об обжалованных постановлениях судебных приставов и прокуроров, которые вправе привлекать чиновников к ответственности по соответствующим статьям.
5,6% прекращенных дел свидетельствуют о том, что сама по себе норма, позволяющая не наказывать чиновников и госорганы за неисполнение не профинансированных должным образом полномочий, по крайней мере начала работать, но разъяснения высшей судебной инстанции не решают всех проблем.