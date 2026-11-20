В Ростовской области за два года число логистических компаний сократилось на 20%
Количество логистических компаний в Ростовской области за последние два года уменьшилось на 20%. Отрасль проходит этап структуризации на фоне кадрового дефицита и ужесточения требований к ведению бизнеса. Об этом в открытом интервью «Ъ-Ростов» заявила собственник и руководитель ростовской компании «Адамант Логистика» Светлана Плехова.
По ее словам, прежнего уровня конкуренции на рынке уже нет, а спрос и предложение в регионе в настоящее время сбалансированы. Одной из основных проблем остается нехватка кадров, в частности водителей.
Сейчас в Ростовской области, как отметила госпожа Плехова, насчитывается около 3 тыс. логистических компаний, из которых активно работают порядка 500. Речь идет об организациях, располагающих собственным автопарком и штатом более 20 сотрудников.
Спикер отметила, что ожидает дальнейшего сокращения числа участников рынка. По ее оценке, введение электронного документооборота может привести к уходу еще около 2% компаний. В 2027 году дополнительное сокращение на 10–15% может произойти из-за необходимости деятельности семейного автомобильного и логистического бизнеса.
При этом часть компаний может переориентироваться на новые направления, в том числе складскую логистику. По словам Светланы Плеховой, на рынке также существует риск поглощения небольших перевозчиков крупными игроками. Такая тенденция может проявиться в Центральной России, тогда как перспективы подобных процессов на юге страны пока неясны.