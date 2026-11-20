При этом часть компаний может переориентироваться на новые направления, в том числе складскую логистику. По словам Светланы Плеховой, на рынке также существует риск поглощения небольших перевозчиков крупными игроками. Такая тенденция может проявиться в Центральной России, тогда как перспективы подобных процессов на юге страны пока неясны.