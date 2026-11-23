Согласно распоряжению губернатора Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №352-р, сведения о самовольном строительстве могут быть исключены из реестра после фактического исполнения судебного решения о сносе или приведении объекта в соответствие с требованиями. Еще одним основанием является вступление в силу судебного акта об отказе в удовлетворении требований о сносе либо о признании права собственности на объект самовольного строительства.