Из реестра самостроев Краснодара исключили 18 многоквартирных домов за два года
Администрация Краснодара за 2025–2026 годы исключила из реестра объектов самовольного строительства сведения о 18 многоквартирных домах. Информация удалялась на основании судебных решений, исполнения требований о сносе или приведении объектов в соответствие с установленными нормами, сообщили «Ъ-Кубань» в мэрии в ответ на запрос.
Согласно распоряжению губернатора Краснодарского края от 21 декабря 2018 года №352-р, сведения о самовольном строительстве могут быть исключены из реестра после фактического исполнения судебного решения о сносе или приведении объекта в соответствие с требованиями. Еще одним основанием является вступление в силу судебного акта об отказе в удовлетворении требований о сносе либо о признании права собственности на объект самовольного строительства.
Кроме того, из реестра исключают информацию об объектах, которые застройщик снес или привел в соответствие с установленными требованиями до рассмотрения судебного дела по иску муниципалитета. В администрации уточнили, что работы по демонтажу самовольных объектов капитального строительства проводятся в пределах доведенных бюджетных ассигнований и с учетом установленной приоритетности.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что, по информации на 10 ноября 2026 года, в региональном реестре самовольного строительства Краснодарского края значатся 218 многоквартирных домов (МКД). Из общего количества таких объектов 145 заселены. В отношении 126 МКД имеются судебные акты о сносе или приведении в соответствие с установленными требованиями, в том числе 84 заселенных дома.