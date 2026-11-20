В ноябре Артем Жога провел в Екатеринбурге первое заседание Совета по патриотическому воспитанию УрФО. В его состав вошли ветераны СВО, Герои России, педагоги, врачи, журналисты и представители общественных организаций. По словам господина Жоги, участники СВО должны становиться лидерами мнения среди молодежи, а новые поколения должны отказаться от планов покинуть Родину. Члены Совета предложили полпреду сделать регулярными посещения ветеранов в школы и приступить к героизации подвигов бойцов.