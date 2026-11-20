Полпред в УрФО Артем Жога получил медаль «За укрепление боевого содружества»
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога удостоен медали Минобороны «За укрепление боевого содружества». Награду ему вручил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров на XII межведомственной научно-практической конференции «Армия и общество» в Москве, сообщили в пресс-службе полпредства.
На конференции Артем Жога представил патриотические проекты, реализуемые в УрФО. Среди них — форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», Совет по патриотическому воспитанию граждан, ежегодный Кубок полпреда для защитников Отечества, проект «Доброслужащий» и лекторский проект «Знание — Героям».
«Система патриотического воспитания в Уральском федеральном округе — это живой, развивающийся организм, где каждый проект дополняет другой. Считаю, что это награда всех уральских патриотов России!»,— отметил полпред.
В ноябре Артем Жога провел в Екатеринбурге первое заседание Совета по патриотическому воспитанию УрФО. В его состав вошли ветераны СВО, Герои России, педагоги, врачи, журналисты и представители общественных организаций. По словам господина Жоги, участники СВО должны становиться лидерами мнения среди молодежи, а новые поколения должны отказаться от планов покинуть Родину. Члены Совета предложили полпреду сделать регулярными посещения ветеранов в школы и приступить к героизации подвигов бойцов.