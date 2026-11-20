Петербуржца приговорили к 12 годам колонии за смертельный поджог квартиры
Жителя Санкт-Петербурга приговорили к 12 годам колонии строгого режима за поджог двери квартиры на восьмом этаже жилого дома в Красногвардейском районе, в результате которого погиб человек. Мужчину признали виновным в убийстве, покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом 20 ноября сообщило городское управление Следственного комитета.
По данным следствия, в ночь с 30 апреля на 1 мая прошлого года мужчина поджег входную дверь квартиры на проспекте Энтузиастов. Внутри находились четыре человека, в том числе двое детей. Из-за пожара жильцы не могли покинуть квартиру и оказались в опасности.
Распространение огня удалось остановить благодаря действиям жильцов дома и пожарных. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Один из них получил ингаляционное отравление продуктами горения, еще один мужчина позднее скончался в больнице.
В результате поджога было повреждено и уничтожено имущество дома и квартиры. Ущерб превысил 1 млн рублей.