Жителя Санкт-Петербурга приговорили к 12 годам колонии строгого режима за поджог двери квартиры на восьмом этаже жилого дома в Красногвардейском районе, в результате которого погиб человек. Мужчину признали виновным в убийстве, покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом 20 ноября сообщило городское управление Следственного комитета.