47-летнего гражданина Израиля и Латвии Алексея Керцгура 20 ноября выдали России, его обвиняют в пиратстве. Фигуранта задержали в порту Ларнаки, куда он прибыл на лайнере из Израиля. Основанием послужил ордер Интерпола, выданный по запросу РФ. По версии следствия, Керцгур являлся одним из организаторов преступной группы, совершившей захват в 2009 году судна Arctic Sea с российским экипажем в Балтийском море.