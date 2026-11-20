На станции «Проспект Большевиков» пассажирка упала на рельсы
Вечером 20 ноября на оранжевой ветке метро Петербурга задержали движение поездов из-за падения пассажирки на пути на станции «Проспект Большевиков». Об этом стало известно «Фонтанке».
О нарушении движения на линии читатели издания сообщили около 17:40. По их словам, поезда остановились, а на станции «Достоевская» пассажирам пришлось ждать отправления около 15 минут.
Упавшую на пути гражданку уже подняли. По словам очевидцев, к месту происшествия прибыли медики, сотрудники МЧС и полиции.
Обстоятельства случившегося и информация о состоянии пострадавшей устанавливаются.