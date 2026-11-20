Не за посредничество, так за мошенничество
Бывшему генералу СК и адвокату смягчили наказание по уголовному делу
Суд в Ростове-на-Дону вынес новый приговор по делу бывшего генерала следственного комитета России, адвоката Дениса Минина. Ранее он был признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорен к восьми годам колонии. По версии следствия, Денис Минин собирался передать взятки должностным лицам суда и прокуратуры, а также эксперту психиатрической больницы, чтобы добиться назначения своему клиенту мягкой меры пресечения. Бывший следователь и адвокат не признал вину, его защита обжаловала приговор. Ростовский облсуд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, отменил решение первой инстанции и вынес Денису Минину новый приговор, признав его виновным по более мягкой статье о мошенничестве и назначив ему пять лет колонии. Подробности — в материале «Ъ-Ростов».
Ростовский областной суд повторно рассмотрел апелляционные жалобы по делу бывшего генерала следственного комитета России, адвоката Дениса Минина. Приговор Ворошиловского районного суда отменен, постановлен новый, так же обвинительный. Однако деяния фигуранта в нем квалифицированы по более мягкой статье, и вместо восьми лет колонии ему назначено пять. Также существенно сокращена сумма штрафа — с 15 млн руб. до 200 тыс. руб.
Денис Минин долгое время работал в органах следственного комитета РФ, а после выхода на пенсию стал адвокатом. Как рассказал «Ъ-Ростов» его адвокат Шота Горгадзе, в 2024 году Денис Минин представлял интересы Алексея Каргина, которого обвиняли в хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст.213 УК РФ). По версии следствия, Денис Минин получил от клиента 1,15 млн руб., которые собирался направить на «решение вопроса» о назначении доверителю мягкой меры пресечения. 500 тыс. руб. якобы предназначались должностным лицам прокуратуры Ростовской области, еще 500 тыс. руб. — должностным лицам государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Психиатрическая больница» и еще 150 тыс. руб. — председателю Шахтинского городского суда. Заявление о готовящемся преступлении написал Алексей Каргин. Передача средств прошла под контролем оперативников 6 июля 2024 года, сразу после нее Дениса Минина задержали, а на следующий день отправили в СИЗО.
Денис Минин вину не признал. Он утверждал, что сам клиент неоднократно намекал ему на достижение результатов любой ценой, но адвокат категорически не хотел участвовать в чем-либо противозаконном. Денис Минин утверждает, что из-за этого клиент отказался от его услуг, о чем сам защитник узнал от следователя.
В суде была изучена переписка Дениса Минина с женой его доверителя. «[Муж] поделился со мной, что он хочет сразу закрыть все вопросы, но вы отказали ему, он поэтому засомневался, в нашей ситуации адвокат или просто юрист ничего не решит, нужен правильный подход к правильным людям. Вы с мерой можете нам помочь?»,— приводится ее сообщение в материалах дела. «Вы повторяете слова [вашего мужа], но мы же не в магазине. Ваш вопрос следует решать поэтапно. С учетом огласки и уровня контроля, который сейчас присутствует, нельзя делать резких движений. Так, как вы сейчас говорите, ни у кого не получится. Надо доказать, что у него был реальный повод защищать семью. Это можно попробовать сделать процессуальным путем. Относительно меры нужно заниматься, но у вас нет доверия ко мне, и пока вы будете сомневаться, не останется времени и на подготовку»,— ответил Денис Минин.
Подсудимый заявлял, что не сомневался в достижении результатов законными методами, передавать что-либо кому-либо он не собирался и прямо говорил клиенту, что не хочет брать от него деньги «для решения вопросов». Согласно позиции бывшего генерала СК и адвоката, 6 июля 2024 года он приехал к клиенту, чтобы получить свой гонорар — 1 млн руб. А когда доверитель заявил, что там 2,15 млн, Денис Минин не придал этому значения, поскольку не знал, что клиент отказался от его услуг, и посчитал, что вторая часть суммы — это оплата за будущее сотрудничество.
В декабре 2025 года Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал Дениса Минина виновным в трех эпизодах покушения на посредничество во взяточничестве (один эпизод по ч.3 ст.30, ч.2 ст.291.1 и два эпизода по ч.3 ст.30 п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ). Ему было назначено восемь лет колонии общего режима со штрафом 15 млн руб. Кроме того, суд запретил Денису Минину заниматься адвокатской деятельностью в течение четырех лет после освобождения.
Защита осужденного подала апелляционные жалобы на решение первой инстанции в Ростовский областной суд. Адвокаты просили направить дело их коллеги на новое судебное рассмотрение, либо вынести ему оправдательный приговор. При первом рассмотрении облсуд не нашел оснований для отмены приговора. Четвертый кассационный суд отменил апелляционное определение Ростовского облсуда, жалобы были возвращены туда же на пересмотр.
Новый апелляционный процесс завершился в пятницу 20 ноября. На одном из заседаний председательствующий коллегии судей зачитал документ из материалов дела о том, что следователи закрыли дело о приготовлении к получению взятки из-за отсутствия события преступления. Адвокат Дениса Минина в прениях также подчеркнул, что следствие так и не установило, кому конкретно их доверитель якобы собирался передавать деньги, вел ли он об этом с кем-либо переговоры.
В итоге Ростовский облсуд отменил приговор Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону. Новым решением Денис Минин признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему назначено пять лет колонии общего режима и штраф 200 тыс. руб.
«Денис Минин фактически отбыл уже два года и четыре месяца. С учетом пересчета (один день за полтора) отбытый срок составляет более трех лет и шести месяцев. Уже сейчас он имеет право на УДО и замену неотбытой части наказания более мягким видом»,— отметил в разговоре с «Ъ-Ростов» адвокат осужденного Шота Горгадзе.
Денису Минину 60 лет. С 1988 года служил в органах внутренних дел, в 1995 году поступил на службу в органы прокуратуры Ростовской области. Работал следователем районной прокуратуры, прокурором-криминалистом областной прокуратуры. В 2006 году был назначен начальником отдела криминалистики следственного управления Главного управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе. С 2007 по 2011 год Денис Минин возглавлял контрольно-криминалистическое управление главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам. В 2011 году возглавил следственное управление СКР по Калмыкии. Позже он ушел со службы в звании генерал-майора юстиции в отставке и занялся адвокатской практикой в Ростове-на-Дону.