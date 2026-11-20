В суде была изучена переписка Дениса Минина с женой его доверителя. «[Муж] поделился со мной, что он хочет сразу закрыть все вопросы, но вы отказали ему, он поэтому засомневался, в нашей ситуации адвокат или просто юрист ничего не решит, нужен правильный подход к правильным людям. Вы с мерой можете нам помочь?»,— приводится ее сообщение в материалах дела. «Вы повторяете слова [вашего мужа], но мы же не в магазине. Ваш вопрос следует решать поэтапно. С учетом огласки и уровня контроля, который сейчас присутствует, нельзя делать резких движений. Так, как вы сейчас говорите, ни у кого не получится. Надо доказать, что у него был реальный повод защищать семью. Это можно попробовать сделать процессуальным путем. Относительно меры нужно заниматься, но у вас нет доверия ко мне, и пока вы будете сомневаться, не останется времени и на подготовку»,— ответил Денис Минин.