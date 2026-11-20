Из-за пробок в десять баллов стоимость такси в Ростове поднялась в два раза
Вечером 20 ноября в Ростове-на-Дону на фоне сильных заторов заметно выросли тарифы такси. По данным агрегатора «Яндекс Go», поездка по центру города обойдется пассажиру почти в 800 рублей.
Так, маршрут от дома № 12 на улице Донской до дома № 98 в Соборном переулке оценивается в 781 рубль, тогда как в обычное время аналогичная поездка стоит около 300 рублей.
Скачок цен совпал с обострением дорожной обстановки. К концу рабочего дня загруженность дорог достигла девяти баллов, а затем выросла до максимума — десяти. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральной части города. Движение замедлили дождь и сильный ветер, дополнительно осложняющие обстановку на дорогах.