Страсбургская история 1518 года, когда горожане, много дней плясавшие на улицах, заражая друг друга одержимостью танца, в одночасье остепенились и приступили к своим обыденным делам,— исторический факт, поразивший хореографа Кориа. Медицинские, социальные и даже мистические толкования этого события его не интересовали — уроженца Андалусии, где фламенко танцуют чуть не с пеленок, плясовым угаром удивить трудно. Но внезапный всеобщий отказ от танца показался ему необъяснимым, равнозначным отказу от жизни. В своих 75-минутных «Украденных танцах» Давид Кориа не пытается воссоздать страсбургскую историю, но стремится объяснить ее с помощью самого танца.