Испанская труппа Давида Кориа выступила в Санкт-Петербурге
На сцене «Балтийского дома» на международном фестивале искусств «Дягилев P.S.» испанская Компания Давида Кориа представила спектакль «Украденные танцы», вдохновленный массовой «танцевальной эпидемией», случившейся в Страсбурге в 1518 году. Гибрид фламенко с современным танцем у хореографа Кориа получился на удивление гармоничным, считает Татьяна Кузнецова.
Страсбургская история 1518 года, когда горожане, много дней плясавшие на улицах, заражая друг друга одержимостью танца, в одночасье остепенились и приступили к своим обыденным делам,— исторический факт, поразивший хореографа Кориа. Медицинские, социальные и даже мистические толкования этого события его не интересовали — уроженца Андалусии, где фламенко танцуют чуть не с пеленок, плясовым угаром удивить трудно. Но внезапный всеобщий отказ от танца показался ему необъяснимым, равнозначным отказу от жизни. В своих 75-минутных «Украденных танцах» Давид Кориа не пытается воссоздать страсбургскую историю, но стремится объяснить ее с помощью самого танца.
Суперпрофи с колоссальным опытом, учившийся фламенко в Консерватории Севильи, начавший карьеру в Национальном балете Испании, Давид Кориа вырос на спектаклях Хосе Гранеро и Антонио Гадеса — танцевал и «Медею», и «Фуэнте Овехуна». Легендарные хореографы, поженившие фламенко и высокую литературу, доказывали своими спектаклями, что древний андалузский танец не нуждается в искусственном осовременивании. Похоже, Давид Кориа урок усвоил: реформируя классическое фламенко, освобождая тела артистов, укладывая танцовщиков на пол и добавляя верхние поддержки, он не забывает о смысловой и эмоциональной логике своего бессюжетного повествования.