СКА перевел домашние матчи на энергию Волховской ГЭС
Впервые в российском спорте стали внедрять «зеленую» электроэнергию
ПАО «ТГК-1» обеспечит электроэнергией из возобновляемых источников все домашние матчи петербургского хоккейного клуба СКА до завершения регулярного чемпионата сезона 2026/2027. Проект, который стал первым подобным опытом в российском спорте, предусматривает использование 1 тыс. МВт·ч «зеленой» энергии. Ее источником станет Волховская ГЭС.
Первым матчем с энергопотреблением, обеспеченным за счет возобновляемых источников, стала встреча СКА и «Трактора», прошедшая 15 ноября на «СКА Арене». Перед началом игры заместитель генерального директора по сбыту электроэнергии и мощности ТГК-1 Альфред Ягафаров вручил капитану петербургской команды Сергею Плотникову «зеленый» сертификат. Документ подтверждает необходимый объем выработки электроэнергии для обеспечения 22 оставшихся домашних матчей клуба в регулярном чемпионате.
«Мне приятно отметить, что такой масштабный проект мы реализовали с легендарным хоккейным клубом СКА на самой большой ледовой и хоккейной арене в мире. ТГК-1 активно развивает направление возобновляемой энергетики в стране, и мы видим, что тренд на использование „зеленой" энергии сегодня существует не только в промышленности, но и в других сферах»,— подчеркнул Альфред Ягафаров.
Как отмечает генеральный директор Центра энергосертификации (ООО «ЦЭС») Олег Баркин, долгосрочная, а не разовая практика использования чистой энергии в спорте является важным шагом в улучшении окружающей среды.
«Спорт и экология связаны здесь конкретным действием: матчи обеспечиваются чистой энергией — и это работает на развитие экологичной энергетики. Задача ЦЭС — продолжать развивать систему подтверждения происхождения электроэнергии так, чтобы она помогала таким проектам становиться реальностью»,— подчеркивает господин Баркин.
Электроэнергия на стадион будет поступать из Волховской ГЭС, входящей в реестр квалифицированных генерирующих объектов, которые работают на основе возобновляемых источников энергии. Станция вырабатывает электричество за счет энергии водных потоков. Она считается одним из старейших действующих гидроэнергетических объектов страны и первым объектом плана ГОЭЛРО. В 2026 году Волховская ГЭС отмечает столетие со дня запуска.
Сотрудничество ТГК-1 и СКА предполагает не только обеспечение матчей низкоуглеродной электроэнергией, но и просветительские мероприятия для болельщиков. На территории променада «СКА Арены» организовали тематические зоны и интерактивные площадки для взрослых и детей. Посетители могли познакомиться с принципами работы возобновляемой энергетики, историей Волховской ГЭС и особенностями производства электричества на гидроэлектростанциях.
Отметим, что в апреле 2026 года ТГК-1 уже обеспечила электроэнергией из возобновляемых источников первый российский маркетплейс купли-продажи «зеленых» сертификатов и атрибутов «Зертеко». Также компания стала поставщиком для сети зарядных хабов в Москве и Петербурге — объем доставляемой энергии достиг 8 млн кВт·ч с начала года.
ТГК-1 входит в группу «Газпром энергохолдинг» и является одним из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии на Северо-Западе России. Около 40% установленной мощности компании приходится на гидрогенерацию. В ее состав входят 39 ГЭС общей мощностью порядка 3 тыс. МВт, годовая выработка которых составляет около 13 млрд кВт·ч.