«Мне приятно отметить, что такой масштабный проект мы реализовали с легендарным хоккейным клубом СКА на самой большой ледовой и хоккейной арене в мире. ТГК-1 активно развивает направление возобновляемой энергетики в стране, и мы видим, что тренд на использование „зеленой" энергии сегодня существует не только в промышленности, но и в других сферах»,— подчеркнул Альфред Ягафаров.