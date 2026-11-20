В своем выступлении глава союза заявил, что ограничения могут привести к нехватке свежей рыбы в регионе. Он также предположил, что из-за возможных штрафов рыбаки откажутся от прибрежных квот и перейдут на промышленный лов с поставками за рубеж. В результате, по его оценке, объем свежей рыбы на прилавках Мурманска и области сократится.