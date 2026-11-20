Мурманское УФАС вынесло предостережение главе Союза рыбопромышленников Севера за слова
Мурманское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) вынесло предостережение руководителю «Союза рыбопромышленников Севера» из-за публичных высказываний об ограничении экспорта рыбы прибрежного вылова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В своем выступлении глава союза заявил, что ограничения могут привести к нехватке свежей рыбы в регионе. Он также предположил, что из-за возможных штрафов рыбаки откажутся от прибрежных квот и перейдут на промышленный лов с поставками за рубеж. В результате, по его оценке, объем свежей рыбы на прилавках Мурманска и области сократится.
«Союз рыбопромышленников Севера» объединяет 53 предприятия. В УФАС сочли, что публичные заявления его руководителя могут побудить компании согласованно сократить объемы прибрежного вылова.
В ведомстве напомнили, что закон о защите конкуренции запрещает координацию действий хозяйствующих субъектов, если она приводит к сокращению производства или повышению цен.