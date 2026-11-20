Так, судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Ольга Довлекаева продолжит работать до 11 января 2027 года — с этой даты ее полномочия прекратятся. Ровно до того же дня останется в должности Елена Никонорова из Первомайского районного суда. В ту же дату истекают полномочия Ларисы Захаренко, судьи Ленинского районного суда донской столицы.