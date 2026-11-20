На Дону ККС прекратила отставку и полномочия четырех судей
Квалификационная коллегия судей Ростовской области на заседании 20 ноября прекратила полномочия четырех действующих судей и отставку одного ушедшего в запас. Итоги заседания опубликованы на сайте коллегии.
По личному заявлению ККС прекратила отставку Дмитрия Бычихина — мирового судьи Неклиновского судебного региона на судебном участке № 3 в отставке. Его полномочия прекращены с 6 ноября 2026 года.
Еще трое судей районных судов донской столицы направили заявления о прекращении полномочий — все они уходят в почетную отставку по собственной воле. Прекращение их статуса не связано с дисциплинарными взысканиями или принудительным лишением судейского статуса.
Так, судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Ольга Довлекаева продолжит работать до 11 января 2027 года — с этой даты ее полномочия прекратятся. Ровно до того же дня останется в должности Елена Никонорова из Первомайского районного суда. В ту же дату истекают полномочия Ларисы Захаренко, судьи Ленинского районного суда донской столицы.