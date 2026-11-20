В Приморском районе Санкт-Петербурга разрабатывают проект нового зоопарка. Инвестор работает над концепцией совместно со специалистами Ленинградского зоопарка. Об этом сообщили в городском комитете по инвестициям в ответ на вопросы жителей под публикацией о прямой линии губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте».