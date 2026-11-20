В Приморском районе Петербурга разрабатывают проект нового зоопарка
Он займет территорию площадью 85,6 га
В Приморском районе Санкт-Петербурга разрабатывают проект нового зоопарка. Инвестор работает над концепцией совместно со специалистами Ленинградского зоопарка. Об этом сообщили в городском комитете по инвестициям в ответ на вопросы жителей под публикацией о прямой линии губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте».
«В настоящее время инвестор ведет разработку проекта в сотрудничестве с профильными специалистами и представителями Ленинградского зоопарка с учетом современных требований к содержанию животных и особенностей климатических условий Санкт-Петербурга»,— отметили в комитете.
Точные сроки строительства определят после утверждения проекта и прохождения необходимых государственных экспертиз.
В июле 2026 года был представлен проект зоопарка площадью 85,6 га. Территорию планируют разделить на пять природных зон, имитирующих естественную среду обитания животных: африканскую саванну, тропические джунгли, горную Азию, русскую тайгу, Арктику и Антарктику. Вдоль каналов, окружающих зоопарк, предполагается обустроить общедоступную набережную с кафе и пунктами проката.