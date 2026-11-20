На АЗС «Лукойл» в Астрахани ввели ограничения на продажу бензина
Не более 40 литров на машину
На заправках сети «Лукойл» в Астрахани снова ввели лимит на отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95. Теперь купить можно не более 40 л на один автомобиль, сообщили в пресс-службе губернатора. Меры не распространяются на дизельное топливо и сжиженный газ.
Решение о введении ограничений принял региональный оперативный штаб по итогам оценки ситуации с топливом вместе с поставщиками. На всех АЗС «Лукойл» и «Газпром» по-прежнему нельзя заправлять топливо в канистры и другие переносные емкости, напомнили в пресс-службе. Временные ограничения, по мнению властей, должны исключить ажиотажный спрос и спекуляции и позволить обеспечить бензином больше автомобилистов.
Ранее в Астраханской области действовал 30-литровый лимит на продажу топлива. 29 октября «Лукойл» снял ограничения в связи с увеличением поставок горючего в регион.