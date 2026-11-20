Решение о введении ограничений принял региональный оперативный штаб по итогам оценки ситуации с топливом вместе с поставщиками. На всех АЗС «Лукойл» и «Газпром» по-прежнему нельзя заправлять топливо в канистры и другие переносные емкости, напомнили в пресс-службе. Временные ограничения, по мнению властей, должны исключить ажиотажный спрос и спекуляции и позволить обеспечить бензином больше автомобилистов.