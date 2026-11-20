Судом установлено, что в мае прошлого года в Воронеже к одному из фигурантов дела обратился мужчина, которому нужна была юридическая помощь для защиты сына, обвиняемого в тяжком преступлении. В конце августа адвокат вместе с коллегой потребовали от клиента 5 млн руб. за свои услуги. Половина этой суммы якобы предназначалась потерпевшему по уголовному делу, а другая половина — сотрудникам правоохранительных органов за прекращение расследования преступления. При этом у адвокатов не было юридических или иных полномочий на принятие каких-либо процессуальных решений по делу.