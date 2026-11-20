Воронежским адвокатам вынесли приговор за обман клиента на 5 миллионов рублей
Левобережный райсуд Воронежа признал двух местных адвокатов Михаила Долю и Сергея Рындина виновными в покушении на обман клиента на 5 млн руб. (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщали в суде, Рындину назначено два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 80 тыс. руб., а Доле — два года и шесть месяцев принудительных работ. Они оба лишены права заниматься адвокатской деятельностью на три года.
Судом установлено, что в мае прошлого года в Воронеже к одному из фигурантов дела обратился мужчина, которому нужна была юридическая помощь для защиты сына, обвиняемого в тяжком преступлении. В конце августа адвокат вместе с коллегой потребовали от клиента 5 млн руб. за свои услуги. Половина этой суммы якобы предназначалась потерпевшему по уголовному делу, а другая половина — сотрудникам правоохранительных органов за прекращение расследования преступления. При этом у адвокатов не было юридических или иных полномочий на принятие каких-либо процессуальных решений по делу.
Уголовное дело было возбуждено региональным управлением Следственного комитета на основании материалов УФСБ.