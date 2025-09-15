Двух воронежских адвокатов обвинили в попытке обмана клиента

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ) в отношении двух местных адвокатов. Об этом сообщили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, в мае этого года в Воронеже к одному из фигурантов дела обратился мужчина, которому нужна была юридическая помощь для защиты сына, обвиняемого в тяжком преступлении. В конце августа адвокат вместе с коллегой, как считают в СКР, потребовали от клиента 5 млн руб. за свои услуги. Половина этой суммы якобы предназначалась для потерпевшего по уголовному делу, а другая половина — сотрудникам правоохранительных органов за прекращение расследования преступления. Следствие считает, что адвокаты таким образом обманывали мужчину: у них не было юридических или иных полномочий на принятие каких-либо процессуальных решений по делу.

11 сентября сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из УФСБ по Воронежской области и Росгвардии задержали одного из адвокатов после получения им денег.

Сейчас следователи предъявили адвокатам обвинения в покушении на мошенничество. Один из них находится под стражей, второй — под домашним арестом. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Сергее Рындине и Михаиле Доле.

