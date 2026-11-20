Общая площадь двухэтажной мечети составляет 361,5 кв. м. Завершить исполнение контракта необходимо до 28 сентября 2029 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет с даты подписания акта об исполнении обязательств. Итоги определения подрядчика планируется подвести 9 декабря 2026 года.