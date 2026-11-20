На реставрацию Суннитской мечети во Владикавказе направят 959 млн рублей
Министерство культуры РФ объявило закупку на реставрацию и приспособление к современному использованию Суннитской мечети во Владикавказе. Начальная цена контракта составляет 959,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.
Работы пройдут на объекте культурного наследия федерального значения 1907 года постройки, расположенном на улице Коцоева, 62. Контракт предусматривает доработку проектной документации, реставрацию здания и его приспособление к современному использованию.
Общая площадь двухэтажной мечети составляет 361,5 кв. м. Завершить исполнение контракта необходимо до 28 сентября 2029 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет с даты подписания акта об исполнении обязательств. Итоги определения подрядчика планируется подвести 9 декабря 2026 года.
Средства на реставрацию направят из федерального бюджета.