В Карелии дети учителей получат приоритет при зачислении в детские сады
В Карелии дети учителей получат право на первоочередное зачисление в муниципальные детские сады. Соответствующий указ подписал глава республики Артур Парфенчиков. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Дополнительная мера поддержки распространяется на педагогов, работающих в общеобразовательных организациях Карелии. Их дети смогут поступать в муниципальные дошкольные учреждения в первоочередном порядке.
Органам местного самоуправления районов и округов рекомендовано обеспечить реализацию новой меры поддержки.