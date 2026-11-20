Комитет по транспортной логистике «Деловой России» предлагает рассмотреть целесообразность распространения требования по обязательному включению в единый реестр перевозчиков на транспортные средства категории N1 (2,5–3,5 тонн), ведущие коммерческие перевозки. Об этом на «Транспортной неделе» сообщил председатель комитета, совладелец ПЭК Вадим Филатов. «Я понимаю, что это непопулярная тема, что это может перерасти в резонансную историю, но в то же время 4,5 млн грузовиков остаются неучтенными и в непонятной зоне»,— подчеркнул он. Господин Филатов оговорился, что не предлагает включать ТС категории N1 в реестр немедленно — скорее, речь идет о том, чтобы совместно с Минтрансом и Ространснадзором понять охват и стоимость перехода в реестр малотоннажного транспорта от 2,5 тонн, определить условия и сроки их поэтапного включения.