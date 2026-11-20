Крупнотоннажные перевозчики предлагают включить малотоннажных в единый реестр
Крупные перевозчики, которые с марта должны будут в обязательном порядке регистрировать себя и свои грузовики в едином госреестре и вести документооборот в электронной форме, предлагают распространить эти обязательства на малотоннажный сегмент N1, к которому относятся, например, «Газели». Этот сегмент шире, чем все те, на которые закон уже распространяется, в нем есть своя специфика — например, две трети всех транспортных средств принадлежит физлицам.
Комитет по транспортной логистике «Деловой России» предлагает рассмотреть целесообразность распространения требования по обязательному включению в единый реестр перевозчиков на транспортные средства категории N1 (2,5–3,5 тонн), ведущие коммерческие перевозки. Об этом на «Транспортной неделе» сообщил председатель комитета, совладелец ПЭК Вадим Филатов. «Я понимаю, что это непопулярная тема, что это может перерасти в резонансную историю, но в то же время 4,5 млн грузовиков остаются неучтенными и в непонятной зоне»,— подчеркнул он. Господин Филатов оговорился, что не предлагает включать ТС категории N1 в реестр немедленно — скорее, речь идет о том, чтобы совместно с Минтрансом и Ространснадзором понять охват и стоимость перехода в реестр малотоннажного транспорта от 2,5 тонн, определить условия и сроки их поэтапного включения.
Директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Енин пояснил, что изначально были выбраны категории N2 и N3 (среднетоннажные и тяжелые грузовики) и не зарегулирована категория N1, потому что нужно решать задачу по частям. Ведь если к категории N2 и N3 относятся почти 4 млн грузовиков, то к N1 — почти 4,5 млн. При этом 3 млн из них, в чем специфика этой категории, находятся в собственности физлиц.