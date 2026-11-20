«Инициативу об этом я озвучил во вторник во время вручения Александру Александровичу звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга", а сегодня решение утвердила комиссия по топонимике. Музыкант уже дал согласие и со свойственной ему энергией планирует совместную работу с учениками»,— написал он.