Гимназии «Арт-Этюд» в Екатеринбурге присвоят имя музыканта Александра Пантыкина
Гимназии «Арт-Этюд», которую в настоящий момент строят в жилом районе «Изумрудный бор» в Екатеринбурге, присвоят имя музыканта, композитора, «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина. Об этом в соцсетях сообщил врио главы города Рустам Галямов.
«Инициативу об этом я озвучил во вторник во время вручения Александру Александровичу звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга", а сегодня решение утвердила комиссия по топонимике. Музыкант уже дал согласие и со свойственной ему энергией планирует совместную работу с учениками»,— написал он.
Господин Галямов также сообщил, что посетил стройплощадку гимназии. По его словам, работы идут с опережением графика: ожидается, что ученики начнут занятия в новом здании уже с 1 сентября 2027 года — на год раньше срока, предусмотренного контрактом.
Александр Пантыкин является заслуженным деятелем искусств РФ и почетным гражданином Свердловской области. Он известен как лидер группы «Урфин Джюс», автор музыки к спектаклям и фильмам, а также один из создателей гимна Екатеринбурга. В его активе четыре награды губернатора, премия «Золотая Маска» и знак «За заслуги перед городом». Музыкант также основал студию TUTTI Records и театр «Живой Театр», активно участвовал в организации Года Уральского рока, который празднуют в Екатеринбурге в этом году. В ноябре музыканту присвоили звание почетного гражданина Екатеринбурга.