«Дедушка уральского рока» Пантыкин стал почетным гражданином Екатеринбурга
Депутаты Екатеринбургской городской думы единогласно присвоили звание почетного гражданина уральской столицы музыканту и композитору, «дедушке уральского рока» Александру Пантыкину.
В финальный этап отбора, помимо господина Пантыкина, вышел генеральный директор радиостанции «Радио Си» Николай Грахов. Всего в конкурсную комиссию поступило 18 заявок от претендентов.
Александр Пантыкин является заслуженным деятелем искусств РФ и почетным гражданином Свердловской области. Он известен как лидер группы «Урфин Джюс», автор музыки к спектаклям и фильмам, а также один из создателей гимна Екатеринбурга. В его активе четыре награды губернатора, премия «Золотая Маска» и знак «За заслуги перед городом».
Музыкант также основал студию TUTTI Records и театр «Живой Театр», активно участвовал в организации Года Уральского рока, который празднуют в Екатеринбурге в этом году.
Звание почетного гражданина присуждается, как правило, одному человеку в год. В этом году традицию изменили: награду вручают не в День города, а накануне исторической даты основания столицы Урала. С момента введения награды ее удостоились 141 житель.