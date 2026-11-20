В Ленобласти запретили нанимать мигрантов в такси и предприятия общепита
В Ленинградской области вступило в силу постановление, запрещающее привлекать иностранных граждан к работе в такси и ряде предприятий общественного питания. Новые ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года.
Помимо работы в такси, мигрантам запретят трудиться на кухнях, которые готовят и доставляют готовые блюда, в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях. Ограничения также распространяются на компании, поставляющие продукты питания в учебные, спортивные и другие учреждения, а также на социальные столовые, буфеты и кафетерии в офисах, больницах, школах и институтах.
Ограничения на привлечение иностранцев к работе в такси впервые ввели в Ленинградской области летом 2024 года. В Санкт-Петербурге аналогичный запрет установили летом 2025-го, а позднее продлили на весь 2026 год.