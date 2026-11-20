Помимо работы в такси, мигрантам запретят трудиться на кухнях, которые готовят и доставляют готовые блюда, в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях. Ограничения также распространяются на компании, поставляющие продукты питания в учебные, спортивные и другие учреждения, а также на социальные столовые, буфеты и кафетерии в офисах, больницах, школах и институтах.