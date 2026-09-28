Проверка связей

Происхождение электроники начнут проверять посредством маркировки. Это необходимо для борьбы с недобросовестными поставщиками, которые попадают в реестр отечественной продукции с российскими материалами, а для массовых поставок используют зарубежные решения. Мера, однако, может потребовать дополнительных механизмов проверок, говорят участники отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С помощью систем маркировки Минпромторг планирует проводить дополнительные проверки поставщиков электроники. Об этом на пленарной сессии «Микроэлектроника 2026» заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. «Система маркировки нам очень много даст дополнительных возможностей с учетом того, что эти базы данных связаны сейчас с достаточно большим количеством других государственных информсистем»,— добавил министр. Господин Алиханов уточнил, что посредством маркировки можно уточнить, приобреталась ли соответствующая «химия» или материалы для производства, что может стать дополнительным фактором необходимости проведения проверочных мероприятий.

«Мы будем дальше в хорошем смысле “закручивать гайки”, имея в виду создание дополнительного спроса для наших производителей, наращивая требования уже к более низким переделам, включать и материалы, компоненты, обязательные к применению»,— добавил Антон Алиханов.

«Мы уже начали процедуру повторной сверки, когда на предприятие производителя приходят представители федеральных органов исполнительной власти»,— отметил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он добавил, что такие проверки потребовались в том числе из-за недобросовестности некоторых поставщиков. “Ъ” направил запрос в Минпромторг.

Ранее источники “Ъ” уже уточняли, что между Минпромторгом и компаниями—производителями электроники обсуждается возможность соответствия двух реестров: ГИС МТ (система мониторинга оборота товаров) и ГИСП (перечень локализованной продукции). В таком случае отследить путь радиоэлектроники и дополнительно подтвердить российское происхождение продукции будет проще.

С 1 мая 2026 года в России для производителей и импортеров действует обязательная маркировка радиоэлектроники: под новые требования попадают смартфоны и ноутбуки, а также розетки, печатные платы и реле.

Сейчас продукция для включения в реестр проверяется Торгово-промышленной палатой, объясняет заместитель директора по связям с органами власти GS Group Ирина Митина. Речь идет о проверке документов и выездных мероприятиях. Сейчас, подчеркнула она, нередки случаи, когда недобросовестные производители для включения в реестр демонстрируют российские компоненты, а в массовых партиях используют компонентную базу Юго-Восточной Азии, сетует она. Маркировка, когда она будет позволять отслеживать все компоненты и материалы в составе готового изделия, станет существенным подспорьем в борьбе с таким «контрафактом», подчеркнула госпожа Митина.

Даже при выездных проверках сложно проверить, куплены материалы в РФ или в Китае, поскольку закупка могла происходить через двух-трех поставщиков, говорит директор по производству Fplus Дмитрий Орленко. Отслеживание по кодам при этом сильно упростит органам контроля их работу, причем такие схемы, как закупка «в белую» небольшой партии и в дальнейшем подмена ее дешевым аналогом из Китая, станет невозможной.

«Риск нарушений со стороны недобросовестных лиц исключить полностью нельзя»,— добавляет Ирина Митина.

Дополнительным механизмом ограничений могут быть специальные меры административной ответственности, увязка налоговых льгот с отчетностью по отечественным компонентам согласно ПП 1604 (регулирует правила предоставления информации в Государственную информационную систему промышленности), а также мониторинг со стороны профильных консорциумов и выборочная «контрольная закупка», добавляет она.

Ника Сизова