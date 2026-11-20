В заключительном периоде Овечкин помог отличиться Буну Дженнеру. И эта передача оказалась для него 763-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю российский форвард обошел возглавлявшего рейтинг лучших ассистентов в истории «Вашингтона» Никласа Бекстрёма. Шведский форвард полтора десятка лет исправно снабжал удобными передачами Овечкина, но в лиге не выступает уже три года. Овечкин отвечал предсказуемо. Конечно, рад, но, если бы Бекстрём все еще играл в НХЛ, у него наверняка было бы уже за тысячу передач.