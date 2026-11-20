Овечкин не забил в 15-м матче НХЛ подряд
В одном матче регулярного чемпионата НХХ, в котором «Вашингтон Кэпиталс» уступил 19 ноября дома — 3:6 — «Буффало Сейбрс», форвард столичной команды Александр Овечкин установил и рекорд, и антирекорд. Сделав результативную передачу, он стал лучшим ассистентом в истории клуба, но при этом растянул свою серию встреч без голов до 15. Таких длинных у короля хоккейных снайперов никогда не было.
«Вашингтон» и журналисты, освещавшие его матч против «Буффало», очень неудачный для хозяев, словно договорились пощадить их легенду. Эта встреча подарила два слишком явных повода для вопросов Александру Овечкину. Но те, кому выпала возможность их задать, пользовались исключительно первым, приятным.
В заключительном периоде Овечкин помог отличиться Буну Дженнеру. И эта передача оказалась для него 763-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю российский форвард обошел возглавлявшего рейтинг лучших ассистентов в истории «Вашингтона» Никласа Бекстрёма. Шведский форвард полтора десятка лет исправно снабжал удобными передачами Овечкина, но в лиге не выступает уже три года. Овечкин отвечал предсказуемо. Конечно, рад, но, если бы Бекстрём все еще играл в НХЛ, у него наверняка было бы уже за тысячу передач.
Второй, неприятный, повод аккуратно обходили стороной. А все дело в том, что Александр Овечкин в этом матче не забил. Снова — в 15-й раз подряд.