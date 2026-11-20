Международный суд ООН обвинил Мьянму в геноциде
Международный суд ООН впервые признал отдельную страну — Мьянму — виновной в геноциде. Речь идет о преступлениях против мусульманского меньшинства рохинджа в штате Ракхайн, совершенных центральными властями в 2017 году. Вердикт вынесен в тот момент, когда организатор военного переворота в Мьянме Мин Аун Хлаин, ставший с недавних пор гражданским президентом, всеми силами стремится выйти из международной изоляции.
Председатель суда Юдзи Ивасава, оглашая решение в Гааге, пояснил: речь идет об убийстве тысяч мирных жителей рохинджа, включая «казни детей» «с особой жестокостью», «групповые изнасилования», «систематическое уничтожение» целых деревень, где проживало мусульманское меньшинство. Мусульмане народности рохинджа традиционно считались властями Мьянмы (где большинство населения — буддисты) нелегальными мигрантами из Бангладеш, из-за чего им отказывали в предоставлении гражданства. Бесправное положение этой категории населения усугублялось нередкими этническими и религиозными конфликтами.