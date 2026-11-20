Международный суд ООН впервые признал отдельную страну — Мьянму — виновной в геноциде. Речь идет о преступлениях против мусульманского меньшинства рохинджа в штате Ракхайн, совершенных центральными властями в 2017 году. Вердикт вынесен в тот момент, когда организатор военного переворота в Мьянме Мин Аун Хлаин, ставший с недавних пор гражданским президентом, всеми силами стремится выйти из международной изоляции.