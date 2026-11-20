ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Компания входит в группу «Уралхим». Активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, которые находятся в прикамских городах Березники и Соликамск.