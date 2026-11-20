В ПАО «Уралкалий» может смениться директор
О возможной смене руководителя ПАО «Уралкалий» сообщил телеграм-канал «Слуховой анализатор». По информации издания, должность, которую сейчас занимает Виталий Лаук, может получить Андрей Шпилевой. Господин Лаук, возглавляющий ПАО с 11 декабря 2020 года, в свою очередь, «уйдет на повышение».
Как пояснили «Ъ-Прикамье» в компании, корпоративные решения в отношении смены гендиректора не принимались. «Обо всех решениях компания будет информировать своевременно и официально», — подчеркнули в ПАО «Уралкалий».
ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Компания входит в группу «Уралхим». Активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, которые находятся в прикамских городах Березники и Соликамск.