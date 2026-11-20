В Петербурге арестовали шахматного тренера по обвинению в насилии над ребенком
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 20 ноября заключил под стражу известного тренера по шахматам, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. Под стражей мужчина останется до 18 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, с сентября 2024 года по июнь 2025-го тренер совершал действия сексуального характера в отношении мальчика 2013 года рождения. Это происходило в помещениях шахматного клуба, дома у обвиняемого и в других местах. Согласно материалам дела, мужчина усаживал ребенка к себе на колени, проникал руками под его одежду и прикасался к обнаженным ягодицам.
Тренера задержали 19 ноября. Он частично признал вину.