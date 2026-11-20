По версии следствия, с сентября 2024 года по июнь 2025-го тренер совершал действия сексуального характера в отношении мальчика 2013 года рождения. Это происходило в помещениях шахматного клуба, дома у обвиняемого и в других местах. Согласно материалам дела, мужчина усаживал ребенка к себе на колени, проникал руками под его одежду и прикасался к обнаженным ягодицам.