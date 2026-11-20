На полеты санавиации в 2027 году в Воронежской области выделили 176 млн рублей
Воронежский областной клинический центр медицины катастроф объявил аукцион на выполнение полетов санавиации в регионе в течение 2027 года. Начальная цена контракта составляет 176 млн руб., следует из данных портала госзакупок.
Контракт финансируется из областного бюджета. Победителю торгов предстоит перевозить пациентов и медработников, а также медицинские грузы. Объем работ составит 600 летных часов. Их нужно выполнять круглосуточно, но по заявкам заказчика.
Для перевозок требуется вертолет, выпущенный не раньше 1 января 2014 года, с максимальной взлетной массой до 4 тыс. кг. Для погрузки пациентов требуется наличие сдвижных дверей по обоим бортам. Объем грузовой кабины должен составлять не менее 6,5 куб. м, чтобы там можно было разместить медоборудование, а также не менее одного лежащего пациента и двух врачей. Кроме того, из-за необходимости посадок на необорудованные площадки вертолет должен быть оснащен полозковым шасси. Помимо этого, на воздушном судне предусмотрено изображение красного креста.
Принять участие в аукционе можно до 30 ноября, итоги планируют подвести 2 декабря.
Последние два года полетами санавиации в Воронежской области занимается петербургское АО «Национальная служба санитарной авиации». Контракт на работы в 2025 году компания получила за 110,5 млн руб., в 2026-м — за 138 млн. На полеты в 2024 году подряд выиграло петербургское же ООО «Хели-драйв Северо-запад» за 138 млн руб.