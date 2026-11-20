Для перевозок требуется вертолет, выпущенный не раньше 1 января 2014 года, с максимальной взлетной массой до 4 тыс. кг. Для погрузки пациентов требуется наличие сдвижных дверей по обоим бортам. Объем грузовой кабины должен составлять не менее 6,5 куб. м, чтобы там можно было разместить медоборудование, а также не менее одного лежащего пациента и двух врачей. Кроме того, из-за необходимости посадок на необорудованные площадки вертолет должен быть оснащен полозковым шасси. Помимо этого, на воздушном судне предусмотрено изображение красного креста.