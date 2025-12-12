Петербургская компания обеспечит полеты санавиации в Воронеже за 138 млн

Петербургское АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА) снова получило контракт на выполнение полетов санавиации для Воронежского областного центра медицины катастроф. Соглашение с компанией заключили по начальной цене в 138 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

НССА была единственным участником аукциона. В рамках контракта компания обязана круглосуточно осуществлять транспортировку пациентов и медиков весь 2026 год. Объем работ — 489,65 летных часов. Для этого потребуется российский вертолет, выпущенный не ранее 2014 года, с максимальной взлетной массой до 4 т и дальностью полета не менее 400 км при полной загрузке. Согласно документации, он должен быть оснащен одним местом для пациента и двумя для медиков, а также полным комплектом реанимационного и медицинского оборудования.

По данным Rusprofile.ru, АО «Национальная служба санитарной авиации» зарегистрировано в августе 2017 года в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — выполнение авиационных работ. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Руслан Голик. Информация об учредителях не раскрывается. По итогам 2021 года компания выручила 2,8 млрд руб., прибыль составила 43 млн. Более актуальных сведений нет.

В конце 2024 года компания выиграла подряд на аналогичные работы в 2025-м за 110,5 млн руб.

Кабира Гасанова