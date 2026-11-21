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Бывшее общежитие ДГТУ в Ростове продают за 105 млн рублей
Бывшее общежитие №8 Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону выставили на торги после трех лет простоя. Здание на 24-й линии, 1/3, закрыли в мае 2023 года. Еще до этого у университета возникли сложности с оформлением его статуса: по документам Росреестра объект числился нежилым зданием, хотя фактически использовался как общежитие. При этом переоборудовать общежитие под гостиницу или другое коммерческое назначение в принципе возможно, если проект не нарушает режим охраны территории и соответствует градостроительным требованиям, считают эксперты.
Аукцион организует ДОМ.РФ. Начальная цена лота составляет 105,6 млн руб. В него входят четырехэтажное здание с подвалом общей площадью около 4,1 тыс. кв. м и земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м. Заявки принимаются с 18 ноября, торги назначены на 18 декабря 2026 года. Размер задатка — 21,1 млн руб. Соответствующая информация содержится в извещении на портале ГИС.Торги.
Общежитие №8 закрыли в мае 2023 года на основании приказа ДГТУ от 11 апреля 2023 года. До этого университет пытался изменить юридический статус здания. Как следует из решения Арбитражного суда Ростовской области от 3 марта 2021 года, в 2019 году ДГТУ обратился в городскую жилищную комиссию с просьбой признать жилыми и пригодными для проживания помещения пяти своих общежитий, в том числе здания на 24-й линии.
Однако по сведениям ЕГРН эти объекты имели назначение «нежилое здание», а общежитиями значились только в наименовании. Комиссия исходила из того, что установленная правительством процедура оценки пригодности для проживания распространяется на жилые помещения, а не на нежилые здания. Университету предложили представить дополнительные документы, включая проект реконструкции и заключение специализированной организации. Представленных ДГТУ материалов оказалось недостаточно, и заявления вернули без рассмотрения.
Университет оспорил действия городского департамента ЖКХ и энергетики в арбитражном суде, однако в удовлетворении требований ему отказали. При этом суд не признавал общежитие аварийным или непригодным для проживания: спор касался порядка рассмотрения заявлений и отсутствия необходимых документов. Решения о пригодности здания по существу комиссия не принимала.
Судебные материалы также подтверждают, что на момент разбирательства общежитие находилось в федеральной собственности и было закреплено за ДГТУ на праве оперативного управления. Сейчас объект вновь находится в федеральной собственности, а решение о его приватизации приняла правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества.
Здание пустует и требует восстановления инженерных коммуникаций. По результатам обследования, проведенного в апреле 2026 года, в стенах выявили трещины, общее состояние объекта оценили как удовлетворительное.
Объект расположен в исторической части Нахичевани, неподалеку от сквера Фрунзе и Нахичеванской армянской духовной семинарии. Часть земельного участка попадает в границы территории памятника архитектуры, что накладывает ограничения на его использование и проведение работ.
Подготовка к продаже сопровождалась и кадастровыми сложностями. Здание ошибочно числится в Росреестре на двух земельных участках, хотя фактически расположено на одном. В ноябре ДОМ.РФ пытался исправить эту ошибку, но получил отказ.
О планах выставить на торги два общежития ДГТУ ДОМ.РФ сообщал еще в июне 2026 года. Тогда среди возможных вариантов использования объектов назывались гостиница или культурный центр. Кадастровая стоимость здания на 24-й линии оценивалась в 124,5 млн руб., участка — в 8,5 млн руб.
Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс отмечает, что решение арбитражного суда 2021 года не закрепляло за зданием нежилой статус. Суд рассматривал только правомерность запроса дополнительных документов, а ДГТУ сохранял право повторно обратиться в комиссию с полным пакетом. Для перевода здания в жилой фонд требовался, в частности, проект реконструкции.
«Нежилой статус не позволял включить объект в специализированный жилищный фонд, а проживавшие там студенты не получали гарантий, предусмотренных жилищным законодательством для нанимателей общежитий»,— отмечает эксперт.
Расположение части участка в границах территории объекта культурного наследия ограничивает возможности нового собственника: здесь запрещены новое строительство, увеличение габаритов здания и работы, не связанные с сохранением памятника, считает господин Гейтс.
При этом переоборудовать общежитие под гостиницу или другое коммерческое назначение в принципе возможно, если проект не нарушает режим охраны территории и соответствует градостроительным требованиям. Для этого инвестору потребуется согласовать проект с региональным органом охраны объектов культурного наследия и пройти необходимые экспертизы.