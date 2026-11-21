Бывшее общежитие №8 Донского государственного технического университета (ДГТУ) в Ростове-на-Дону выставили на торги после трех лет простоя. Здание на 24-й линии, 1/3, закрыли в мае 2023 года. Еще до этого у университета возникли сложности с оформлением его статуса: по документам Росреестра объект числился нежилым зданием, хотя фактически использовался как общежитие. При этом переоборудовать общежитие под гостиницу или другое коммерческое назначение в принципе возможно, если проект не нарушает режим охраны территории и соответствует градостроительным требованиям, считают эксперты.

