Аэропорт «Центральный» закрылся в августе 2019 года после ввода новой воздушной гавани «Гагарин». Участок в Кировском районе Саратова площадью около 195 га муниципальные власти передали под комплексную застройку. Проект рассчитан на 27,5 тыс. жителей со сроком реализации до 2031 года. В 2023 году регион получил 1,5 млрд руб. в рамках федерального «инфраструктурного меню» на подведение коммуникаций. Первым застройщиком в июле 2025 года стало ООО «Дубль» Анатолия Федотова, единственный участник аукциона. При этом подведение сетей сопровождается задержками: сроки исполнения контракта переносились на конец 2026 года, а в отношении подрядных структур возбуждены проверки по заявлениям субподрядчиков.